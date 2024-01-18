Общество 18 января 2024, 09:07 Москвичей предупредили о снегопадах и метели в четверг Синоптик Леус: в Москве ожидаются снегопады и метели 18 января РИА «Новости»

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Снегопады и метели спрогнозировали во второй половине дня в четверг, 18 января, в Москве. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, на погоду мегаполиса повлияет теплый атмосферный фронт.

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«Надвигаясь с запада, он постепенно закроет небо плотными облаками и после 15-16 часов вызовет снегопады и метели, которые временами будут сильными. Ожидается порывистый ветер», — дополнил он.

В Москве столбики термометров опустятся до -7…-9 градусов, а в Подмосковье — до -6…-11 градусов. Ветер ожидается юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду, однако его порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление сильно упадет, поэтому его отметка к вечеру составит 731 миллиметров ртутного столба — существенно ниже нормы. Ранее в 6:00 утра барометры в столице показывали 749 миллиметров ртутного столба.

Также метеоролог рассказал, что в пятницу, 19 января, пройдет снег, местами он будет мокрый, а ночью асфальт покроется сильной гололедицей в результате температуры, которая будет варьироваться между -2…0 градусами.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за метели.