Общество 23 января 2024, 12:23 Москвичей предупредили о снеге и сильном ветре до утра среды МЧС предупредило москвичей о метели и ветре до 17 метров в секунду 23–24 января Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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В Москве с середины вторника и до утра среды ожидается снег, а местами метель с сильным ветром. Об ухудшении погоды предупредили в пресс-службе столичного главка МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 15 часов 23 января до 10 часов 24 января в Москве ожидается снег, местами метель», — сообщили в ведомстве.

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Спасатели добавили, что на дорогах ожидается гололедица и снежные заносы. Ветер усилится до 17 метров в секунду.

Автомобилистам порекомендовали снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров и не парковаться рядом с деревьями и шаткими конструкциями.

Ранее синоптик Михаил Леус рассказал, что днем во вторник в Москве столбики термометра покажут -1…-3 градуса, а в среду воздух прогреется до положительных показателей. Дороги и тротуары местами покроет гололед.