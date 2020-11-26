Москвичей предупредили о снеге и ледяном дожде

В Москву пришел теплый атмосферный фронт, который окажет свою влияние на погоду в столице. В четверг небо нал городом затянет облаками, пройдет мокрый снег, возможен ледяной дождь.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал РИА «Новости», что московский воздух прогреется 25 ноября до +2 градусов.

«Сегодня погода в Москве будет определяться влиянием теплого атмосферного фронта», — пояснил синоптик.

Он добавил, что ожидается облачность. Временам вероятен снег, том числе и мокрый. Ближе к вечеру велика вероятность ледяных дождей.

Столбики термометров в столице покажут 0…+2 градуса. В Подмосковье будет -1…+3. Скорость южного ветра составит 4-9 метра в секунду. Атмосферное давление пониженное — около 746 миллиметров ртутного столба.

В пятницу до Москвы доберется циклон «Таня». Именно его стоит благодарить за испортившуюся погоду. Выпавший недавно снег практически смоет. Волна тепла покинет столицу на выходных, когда циклон ослабеет. Тогда же ветер сменит свое направление на северо-восточное.