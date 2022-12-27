Общество 27 декабря 2022, 10:17 Москвичей предупредили о слабых магнитных бурях во вторник Синоптик Леус сообщил о магнитных бурях в Москве во вторник РИА «Новости»

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Гололедица, снег и слабые метели ожидаются во вторник в Москве. Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, столицу накроет теплый атмосферный фронт, надвигающийся с запада.

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«Температура воздуха окажется на отметке от -1 и до -3, по области от 0 до -5. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 745 миллиметров, что немного ниже нормы», — написал Леус.

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Синоптик также предупредил о возможных слабых магнитных бурях. В среду в российской столице ожидается мокрый снег, температура воздуха останется теплой, на уровне ноля градусов.