Москвичей предупредили о скором пробуждении летучих мышей

Летучие мыши, которые пока находятся в зимней спячке, скоро проснутся в Москве. Обычно это происходит в мае, но если весна будет теплой, то рукокрылые могут выйти из состояния анабиоза уже в апреле. Об этом сообщил сайт mos.ru.

В Москве обитают шесть краснокнижных видов летучих мышей: двухцветный кожан, рыжая вечерница, бурый ушан, лесной нетопырь, водяная ночница и ночница Брандта.

«Просыпаются они в мае, но по словам специалистов Мосприроды, если весна будет теплой, то встретить летучих мышей в столице можно будет уже в конце марта или в апреле. В состоянии анабиоза сердцебиение летучих мышей замедляется, количество вдохов сокращается, а температура тела понижается с 37–40 почти до нуля градусов», — говорится в сообщении сайта.

В столице летучие мыши живут в жилых и заброшенных зданиях, на балконах, чердаках и в расщелинах деревьях. Летом их можно увидеть в парках. При встрече с летучими мышами нельзя паниковать, брать их в руки или кормить. После укуса рукокрылого рану необходимо обработать антисептиком, а потом стоит обратиться к врачу.