Общество 05 декабря 2023, 19:23 Москвичей предупредили о сильном тумане ночью и утром 6 декабря МЧС: ночью и утром 6 декабря в Москве образуется густой туман РИА «Новости»

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Синоптики спрогнозировали в столице 6 декабря в период с 01:00 до 10:00 местами туман. Видимость будет составлять от 300 до 800 метров. Об этом предупредила пресс-служба МЧС России по Москве.

Ведомство рекомендовало в неблагоприятных погодных условиях снижать скорость и увеличивать дистанцию от впереди идущего транспорта. Кроме того, следует избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений. Водителей попросили быть особенно внимательными и осторожными.

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Ранее москвичей предупредили об аномальных морозах. В ближайшие дни ночные показатели перестанут отличаться от дневных. Более того, они окажутся на 10-12 градусов ниже сезонной нормы.