Общество 26 ноября 2023, 19:19 Москвичей предупредили о сильном снеге с утра 27 ноября Собянин: в понедельник, 27 ноября, с утра в Москве будет сильный снегопад РИА «Новости»

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Вечером 26 ноября и в ночь на 27 ноября в столице пройдет сильнейший снегопад. Особенно обильными осадки будут ранним утром в понедельник. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Прирост снежного покрова к утру — 16 сантиметров. Осадки сохранятся днем 27 ноября и в ночь на 28 ноября. Выпадет еще до четырех сантиметра снега», — подчеркнул градоначальник.

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Он также отметил, что местами в Москве может пройти ледяной дождь. Столбики термометров будут колебаться между положительными и отрицательными показателями, из-за чего может образоваться сильная гололедица.

Помимо этого, до конца завтрашнего дня сохранится суровый и холодный ветер. На фоне неблагоприятных погодных условий городские службы будут работать в усиленном режиме.

Собянин также призвал горожан быть внимательными на улице и постараться воздержаться от поездок на личном транспорте.

Синоптик Евгений Тишковец предупредил, что вечером 26 ноября Москву накроет «черная метель». Порывы ветра достигнут 17 метров в секунду.