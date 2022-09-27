Москвичей предупредили о сильном ливне 28 сентября | 360°

Все новости

Подмосковье

27 сентября 2022, 16:33

Подмосковные аграрии заготовили около 100 тысяч тонн сена для животных на зиму

Эксклюзив

27 сентября 2022, 16:29

«Чтобы наши земляки перестали погибать». Жительницы Донбасса объяснили, почему им важен референдум

Реклама

Мир

27 сентября 2022, 16:22

Попытки Киева сорвать референдум в ДНР назвали провалом

Мир

27 сентября 2022, 16:10

Франция организует подготовку боевиков ВСУ в Польше

Общество

27 сентября 2022, 16:06

Фейк: житель Херсона семь раз проголосовал на референдуме

Наука

27 сентября 2022, 16:06

Россия и Китай подписали контракты о размещении станций систем ГЛОНАСС и Beidou

Общество

27 сентября 2022, 16:04

Законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных приняли в первом чтении

Спорт

27 сентября 2022, 16:00

Тренер Фатеев назвал вредные напитки для спортсменов

Подмосковье

27 сентября 2022, 16:00

Газ по президентскому проекту пришел в 85 тысяч домов Подмосковья

Общество

27 сентября 2022, 13:18

Москвичей предупредили о сильном ливне 28 сентября

Читать 360tv в

В среду, 28 сентября, в российской столице ожидаются сильные дожди. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, переделала «Вечерняя Москва».

Синоптик отметил, что сильный дождь принесет с собой в Москву новый циклон.

Реклама

«Ему будет предшествовать сильный дождь, который связан с юго-западным циклоном из Венгрии. Он придет в среду и принесет с собой большое количество осадков. Воздух прогреется до плюс 13–14 градусов», — сообщил Шувалов.

Реклама

По его словам, в выходные дни температура воздуха в столице значительно повысится, однако начало бабьего лета ждать не стоит.

Москва

Погода

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама