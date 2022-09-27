Москвичей предупредили о сильном ливне 28 сентября | 360°

Общество 27 сентября 2022, 13:18 Поделиться Telegram

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Viber Москвичей предупредили о сильном ливне 28 сентября

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В среду, 28 сентября, в российской столице ожидаются сильные дожди. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, переделала «Вечерняя Москва».

Синоптик отметил, что сильный дождь принесет с собой в Москву новый циклон.

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«Ему будет предшествовать сильный дождь, который связан с юго-западным циклоном из Венгрии. Он придет в среду и принесет с собой большое количество осадков. Воздух прогреется до плюс 13–14 градусов», — сообщил Шувалов.

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По его словам, в выходные дни температура воздуха в столице значительно повысится, однако начало бабьего лета ждать не стоит.

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