Москвичей предупредили о сильной гололедице

В ближайшие несколько дней в Москве будет сохраняться штормовое предупреждение. Связана такая погода с прохождением холодного фронта, рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. Об этом написал RT.

Синоптик отметил, что утром в столице был зафиксирован сильный ветер, порывы которого составляли до 22 метров в секунду. Штормовое предупреждение сохранится до вечера 30 ноября. Такая погода, по словам Цыганкова, связана с проходящим циклоном.

«Теплая его часть уже прошла. Самая высокая температура была в семь утра, около +7,5 градуса. Дальше пойдет понижение. Переход через ноль к минусу ожидается вечером. В ночь уже до -5. Вся вода будет замораживаться, что приведет к сильной гололедице. Также осадки ожидаются завтра. Минус ожидается и в ночь на следующий день. А дальше опять пойдет в плюс, который затем смениться минусом. То есть первые десять дней будут довольно неустойчивыми», — заключил специалист.

Жителей Москвы просят воздержаться от пребывания на улице из-за сильного ветра.