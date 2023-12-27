Общество 27 декабря 2023, 12:33 Москвичей предупредили о росте атмосферного давления в ближайшие несколько дней

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В ближайшие дни в российской столице ожидается рост атмосферного давления. Такое явление обусловлено циклонической деятельностью. Об этом RT сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Температура воздуха в Москве в ночное время суток опустится до -6 градусов, в Московской области — до -8.

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«Днем максимальные значения -2…-4 градусов. В пятницу ночью -4…-8 градусов, а днем потеплеет в связи с приближением западного циклона», — добавил Вильфанд.

До конца недели ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и мороси.