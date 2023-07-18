Общество 18 июля 2023, 14:02 Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды вечером 18 июля МЧС предупредило москвичей о грозе и порывах ветра до 20 метров в секунду вечером 18 июля Сайт мэра и правительства Москвы

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Вечером 18 июля синоптики спрогнозировали в Москве резкие ухудшения погодных условий. Порывы ветра достигнут 17-20 метров в секунду, сообщили на сайте МЧС.

«В период с 16:00 18 июля с сохранением до 11:00 19 июля в Москве ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, гроза, в дневные и вечерние часы с градом», — говорится в сообщении.

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Спасатели порекомендовали не ставить машины под деревьями, а на дороге соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходам посоветовали обходить рекламные конструкции и щиты, а также не оставлять детей без присмотра.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова предупредила, что в Москву придут похолодание и дожди.