Общество 16 января 2024, 13:37 Москвичей предупредили о резких колебаниях температуры в ближайшие дни Позднякова: Москву ожидают резкие колебания температуры почти на 20 градусов Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Резкие колебания температуры почти на 20 градусов ожидаются в Москве в среду, четверг и пятницу. Об этом в своем Telegram-канале рассказала главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Согласно графику, опубликованным синоптиком, температура воздуха в течении среды будет снижаться и опустится практически до -20 градусов. В четверг воздух прогреется примерно до нуля, после чего в столице вновь похолодает до -10 градусов.

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«Это связано не с суточным ходом, напротив, и в среду, и в пятницу прогнозируется обратный суточный ход температуры воздуха: ночь будет теплее дня», — уточнила Позднякова.

Ранее москвичам сообщили, что на Крещение в Москву придет оттепель. В ночь на пятницу, 19 октября, температура будет около нуля или даже до +1 градуса.