Общество 29 декабря 2022, 12:33 Москвичей предупредили о рекордном тепле в первый день грядущего года Синоптик Леус сообщил о рекордном тепле в Москве 1 января 2023 года

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Полувековой рекорд по теплу в Москве 1 января может быть побит. Такой прогноз составил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

Синоптик напомнил, что в последний раз 1 января в Москве выдался рекордно теплым в 1973 году. Тогда воздух прогрелся до +4,2 градуса.

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«Вполне возможно, что первый день 2023 года вплотную подберется к этим температурам, а может, и перепишет эти теплые достижения», — написал Леус.

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Он отметил, что нынешний декабрь выдался совсем не зимним. Если в начале месяца температура воздуха в столице была ниже нормы на восемь градусов, то к концу практически сравнялась с нормой.

«Причем ближайшие дни лишь добавят тепла в метеорологическую статистику. Предварительные прогнозы на январь также окрашены в красные, теплые цвета», — добавил Леус.

Ранее москвичей предупредили, что в четверг 29 декабря их ожидает облачная погода, а к вечеру пойдет мелкий снег. Столица до сих пор находится во власти антициклона.