Общество 24 августа 2023, 17:11 Москвичей предупредили о радиационных туманах в ночь на 25 августа Синоптик Тишковец: Москву настигнут радиационные туманы в ночь на 25 августа Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В ночь на 25 августа Москву настигнут радиационные туманы. Температура воздуха опустится до +8 градусов тепла. На траве выступит роса, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик рассказал, что ночью одновременно прекратятся осадки, значительно похолодает, поредеют облака и ветер утихнет до штиля. Влажность будет превышать критическую норму.

Реклама

«Идеальный набор параметров для формирования радиационного тумана с ухудшением видимости менее одного километра, которые, как правило, рассеиваются через два-три часа после восхода солнца», — сообщил Тишковец.

По его словам, такой тип тумана возникает над землей и остывает в результате излучения тепла в атмосферу. Кроме того, охлаждается и воздух. В результате над поверхностью образуется плотная пелена.

По этой причине в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности в пятницу ночью.