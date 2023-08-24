24 августа 2023, 17:11
Москвичей предупредили о радиационных туманах в ночь на 25 августа
Синоптик Тишковец: Москву настигнут радиационные туманы в ночь на 25 августа
В ночь на 25 августа Москву настигнут радиационные туманы. Температура воздуха опустится до +8 градусов тепла. На траве выступит роса, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Синоптик рассказал, что ночью одновременно прекратятся осадки, значительно похолодает, поредеют облака и ветер утихнет до штиля. Влажность будет превышать критическую норму.
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«Идеальный набор параметров для формирования радиационного тумана с ухудшением видимости менее одного километра, которые, как правило, рассеиваются через два-три часа после восхода солнца», — сообщил Тишковец.
По его словам, такой тип тумана возникает над землей и остывает в результате излучения тепла в атмосферу. Кроме того, охлаждается и воздух. В результате над поверхностью образуется плотная пелена.
По этой причине в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности в пятницу ночью.
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