facebook_pixel
    15 марта 2022, 09:03

    Москвичей предупредили о прохладной погоде во вторник

    Синоптик Леус заявил о прохладной погоде в Москве 15 марта

    Максим Зинкин

    В Москве 15 марта температура воздуха не превысит +2 градусов, осадков не ожидается. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    Синоптик предупредил о частичной гололедице на улицах столицы утром и вечером. В области начнется похолодание в пределе -2...+3 градусов.

    Атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба, что намного выше нормы. Ветер будет дуть с северо-востока.

    Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что естественный синоптический сезон весны в России начнется 20 марта.

    Главный специалист Метеобюро столицы Татьяна Позднякова считает, что метеорологическая весна придет в столицу 27–28 марта, а устойчивое потепление начнется после 20 марта, несмотря на отрицательную температуру в ночное время суток.