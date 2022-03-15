Москвичей предупредили о прохладной погоде во вторник

В Москве 15 марта температура воздуха не превысит +2 градусов, осадков не ожидается. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик предупредил о частичной гололедице на улицах столицы утром и вечером. В области начнется похолодание в пределе -2...+3 градусов.

Атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба, что намного выше нормы. Ветер будет дуть с северо-востока.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что естественный синоптический сезон весны в России начнется 20 марта.

Главный специалист Метеобюро столицы Татьяна Позднякова считает, что метеорологическая весна придет в столицу 27–28 марта, а устойчивое потепление начнется после 20 марта, несмотря на отрицательную температуру в ночное время суток.