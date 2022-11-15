Общество 15 ноября 2022, 15:13 Москвичей предупредили о повышении тарифов ЖКХ с 1 декабря «Коммерсант»: тарифы на ЖКУ поднимут на 9% с 1 декабря в Москве Министерство ЖКХ Московской области

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Тарифы на жилищно-коммунальные услуги поднимут в Москве с 1 декабря. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на итоге заседания президиума правительства столицы.

Наименьший взнос на капитальный ремонт рассчитают исходя из того, что за квадратный метр будут просить 24,09 рубля. Цены на услуги по обращению с отходами при этом не изменятся, субсидии и льготы также сохранятся.

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Обычно в России цены на коммуналку меняют 1 июля, но в этот раз власти приняли решение о переносе индексации тарифов на декабрь. Следующее повышение цен должно произойти 1 июля 2024 года.

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Ранее Минэкономразвития сообщило, что индексация тарифов на горячую и холодную воду, тепло, электроэнергию, газ и вывоз твердых коммунальных отходов произойдет не 1 июля 2023 года, как планировалось, а 1 декабря 2022 года. Цены на газ поднимутся на 8,5%.