Москвичей предупредили о похолодании в пятницу

В Москве 4 марта температура воздуха не превысит +2 градусов, осадков не ожидается. Об этом РИА «Новости» сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, сегодня в столице ожидается облачная погода с прояснениями. В области начнется похолодание в пределе от -2 до +3 градусов. Синенков добавил, что ветер будет дуть с севера до девяти метров в секунду.

«Атмосферное давление немного повысится и составит 745 миллиметров ртутного столба», — сообщил синоптик.

Синоптик Михаил Леус рассказал, что метеорологическая весна придет в Москву в период с 5 по 17 марта, когда среднесуточная температура установится выше нуля.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что естественный синоптический сезон весны в России начнется 20 марта.