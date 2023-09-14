Общество 14 сентября 2023, 14:37 Москвичей предупредили о похолодании на выходных Вильфанд: заморозки придут в Московский регион 17 сентября РИА «Новости»

Читать 360tv в

В ночь на воскресенье, 17 сентября, в Московском регионе ожидаются заморозки до минус 2 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в ночь на воскресенье температура в Московской области составит от 0 до плюс 5 градусов, а в районах с высокой теплопроводностью почвы ожидаются заморозки до минус 2 градусов. Это, в частности, коснется Дмитровского и Егорьевского районов, Черустей и других.

Реклама

В спальных районах Московского региона температура ночью опустится до 3-5 градусов тепла.

Заморозки связаны с тем, что сейчас стоит антициклон. Когда ночью малооблачная погода, происходит мощное выхолащивание почвы. Но днем будет заметное повышение температуры — до 20 градусов. Роман Вильфанд

Ранее синоптик Шувалов сообщил, что в конце месяца резкое похолодание в Москве сменится вторым бабьим летом.