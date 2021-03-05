Москвичей предупредили о погоде с мужским характером 8 Марта

Жителей Москвы предупредили, что 8 марта в регионе погода будет неблагоприятной. Ожидаются снег и пронизывающий ветер. Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сравнил ее с мужским характером.

«8 марта погода будет с мужским характером. Будут весьма интенсивно валить заряды снега. Кроме того, москвичей ждет пронизывающий, неприятный северо-западный ветер скоростью 5–10, а в порывах и до 15 метров в секунду. Температура воздуха при этом составит от минус 7 до минус 12 градусов ночью и от минус 5 до минус 10 днем. Причем по ощущениям из-за ветра будет еще холоднее, чем есть — минус 10–15 градусов», — заявил «Вечерней Москве» Евгений Тишковец.

Метеоролог также отметил, что при таких погодных условиях не стоит ждать солнца, хотя какие-то его проблески возможны. Однако небеса будут довольно сильно затянуты облаками.

Тишковец напомнил, что придется столкнуться с сильными колебаниями атмосферного давления, поскольку продолжается «барическая пила». За день до праздника, в воскресенье, в Москву придет штормовой ветер до 20 метров в секунду, пройдут сильные снегопады с метелями. Пробьется очередное барическое дно — 730 миллиметров ртутного столба, а 8 марта будет резкий взлет на 12 единиц. Метеоролог добавил, что хоть ветер ожидается уже не таким сильным, он в любом случае будет неприятным.

Прошедшая зима в России выдалась очень холодной и снежной. Сейчас количество снега все еще выше нормы, а значит, есть вероятность, что такой температурный фон может задержаться и перейти на апрель.