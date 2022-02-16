Москвичей предупредили о «паузе между циклонами»

В Москве и Московской области с пятницы на субботу ожидается «пауза между циклонами». Такой прогноз сделал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, написал RT.

Причем в воскресенье, по словам специалиста, придет «новый подход циклона».

«Очень ветрено, облачная погода и осадки — в основном в виде снега и мокрого снега. В субботу слегка понизится температура, будет около 0 °C. Небольшие колебания температуры, но будет не так тепло, как в четверг и пятницу. В ночь на воскресенье — температура также слабоотрицательная, а потом опять всплеск тепла до +3 °C», — сообщил Шувалов.