Общество 14 февраля 2024, 08:36 Москвичей предупредили о пасмурной и холодной погоде в среду Синоптик Леус: в среду в Москве будет пасмурно с прояснениями и до -9 градусов РИА «Новости»

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В среду, 15 февраля, погода в Москве будет облачная, местами с прояснениями. В некоторых районах города ожидаются незначительные осадки в виде снега. Температура будет морозной. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня погода в столице будет формироваться в противоборстве антициклона с востока и атмосферного фронта с запада», — уточнил синоптик.

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По его словам, учитывая природные факторы, в мегаполисе будет облачная погода, местами с прояснениями. Особых осадков не ожидается, однако в западных и южных районах области, а также в Новой Москве выпадет небольшой снег.

Столбики термометров будут варьироваться между значения -7…-9 градусов, а в Подмосковье — -6…-11 градусов. Ветер подует с востока со скоростью четыре–девять метров в секунду. Атмосферное давление начнет расти и достигнет отметки 757 миллиметров ртутного столба — выше нормы.

Кроме того, метеоролог отметил, что в четверг, 15 февраля, снега станет больше, а температура воздуха днем составит от -9 до -11 градусов.

Ранее москвичам рассказали о погоде в начале марта.