Москвичей предупредили о пасмурной и дождливой субботе

Первый выходной день на этой неделе будет пасмурным и прохладным. В Москве ожидают небольшие дожди. Воздух прогреется до 22 градусов.

О погоде в субботу, 18 июля, рассказал РИА «Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Достаточно спокойный, прохладный, с небольшими дождями день», — подчеркнул он.

В столице будет около +20…+22 градусов. В Подмосковье столбики термометров покажут +18…+23. Небо затянет облаками, иногда возможны прояснения. Местами пройдут дожди.

Ветер будет дуть северо-западный скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление немного выше нормы — 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее в Гидрометцентре пообещали, что в субботу в Москву вернется нормальная летняя погода. Потепление соответствует климатической норме. Ливней в ближайшие дни не ожидается. Длиться «московское лето» будет недолго. Во второй половине следующей недели станет более прохладно. Столбики термометров остановятся на отметке в 20 градусов тепла.

Первая половина лета в Москве стала самой дождливой за последние 126 лет.