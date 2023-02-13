Общество 13 февраля 2023, 09:36 Москвичей предупредили о небольшом снеге и гололедице 13 февраля Синоптик Леус: в Москве пройдет небольшой снег, местами возможен гололед РИА «Новости»

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В понедельник, 13 февраля, теплый атмосферный фронт принесет в Москву облачную погоду, пройдет небольшой снег, на дорогах и тротуарах возможна гололедица. Об этом в своем Telegram-канале сообщил синоптик Михаил Леус. Он указал, что столичный регион находится на пути теплого фронта.

«Сегодня по территории столицы пройдет теплый атмосферный фронт. Его усилиями в регионе ожидается облачная погода, пройдет небольшой снег, переходящий в мокрый», — пояснил Леус.

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По словам синоптика, гололедица покроет дороги и тротуары во второй половине дня. Температура воздуха к вечеру увеличится до 0…+2 градусов, по области будет −3…+2.

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Ветер будет дуть западный, 3–8 метров с секунду. Атмосферное давление понизится до 739 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. Вторник принесет москвичам мокрый снег, интенсивность которого увеличится в ночные часы. Температура воздуха будет 0…+2 градуса.

Ранее жителей столицы предупредили о похолодании до −13 градусов на предстоящей неделе.