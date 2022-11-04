Москвичей предупредили о небольшом снеге 4 ноября | 360°

Общество 04 ноября 2022, 03:42 Москвичей предупредили о небольшом снеге 4 ноября Гидрометцентр России: в Москве ожидается небольшой снег 4 ноября РИА "Новости"

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Облачная погода установится в столичном регионе в пятницу, ожидается небольшой снег. Температура воздуха составит -2 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве столбики термометров будут опускаться до -2 градуса и подниматься до нулевой отметки. В Московской области в дневное время суток будет аналогичная погода, ночью температура воздуха составит -4 градуса. Водителей предупреждают о гололедице на дорогах.

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По данным синоптика центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, выходные в московском регионе будут комфортными. Однако солнца ждать не стоит. Погода в ноябре будет близка к климатической норме. Специалисты называют этот период предзимьем, которое продлится до середины декабря.

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Ранее эксперты посоветовали «переобуть» свои автомобили. Они предупредили, что на смену ушедшим с российского рынка брендам премиальных покрышек могут прийти китайские производители. Однако по качеству они несколько уступают западным компаниям.