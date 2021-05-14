Москвичей предупредили о надвигающейся грозе

Небольшой дождь и гроза ожидаются в Москве в пятницу во второй половине дня. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Специалист уточнил, что осадки будут очень кратковременными. В отдельных районах дождя может и не быть, сообщило РИА «Новости».

«Это тот случай, когда на одной стороне улицы будет идти дождь минут пять, а на другой ничего не будет», — пояснил Синенков.

В основном погода будет просто облачной с прояснениями. Температура поднимется до +22…+24. При грозе возможно усиление ветра. Атмосферное давление будет немного ниже нормы и составит 745 миллиметров ртутного столба.

Несколькими днями ранее в московском регионе объявляли «желтый» уровень погодной опасности. Порывы ветра достигали 23 метров в секунду. Накануне в Москве насчитали почти 60 упавших деревьев. Пострадало более 20 автомобилей, три человека попали в больницу.

В Щелкове порывом ветром снесло кровлю жилого дома. На месте ЧП был организован оперативный штаб. Сегодня крышу начнут восстанавливать.