Москвичей предупредили о мошенниках в форме сотрудников ЖКХ

В Москве приостановили плановые проверки газового оборудования на время пандемии, так что жителям посоветовали остерегаться мошенников. Сотрудников Мосгаза всегда можно узнать по форме и удостоверению.

«Аварийные службы общества работают в штатном режиме. На особый режим переведена служба сервиса. Заявки категоризируются на экстренные и плановые. Экстренные выполняются в оперативном режиме, плановые возобновятся после снятия всех ограничений. Чтобы оставить заявку москвичам надо обратиться по единому многоканальному номеру или оставить заявку на официальном сайте общества», — сказал заместитель начальника управления внутридомового газового оборудования АО «Мосгаз» Сергей Василенко.

По словам Василенко, у всех сотрудников, которые ездят по квартирам, есть пропуск и удостоверение, с их образцами можно ознакомиться на сайте Мосгаза. Кроме того, они одеты в темно-синюю форму с оранжевой кокеткой, на которой написано «Мосгаз».

Любой человек может удостовериться, что к нему пришел специалист Мосгаза, позвонив по телефону «104» Сергей Василенко.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков объявил о росте числа мошенничеств под прикрытием сферы ЖКХ. Он рассказал, что преступники предлагают заменить счетчики воды или проверить газовую плиту, навязывая свои услуги и продавая технику по завышенным ценам. Бирюков напомнил, что из-за эпидемии коронавируса сейчас не проводятся плановые проверки никаких счетчиков, сообщило РИА «Новости».