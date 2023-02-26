Общество 26 февраля 2023, 04:27 Москвичей предупредили о мокром снеге 26 февраля Гидрометцентр России: в Москве 26 февраля ожидается мокрый снег и гололед РИА «Новости»

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Потепление в Москве в воскресенье будет сопровождаться дождем и мокрым снегом, местами образуется гололед. Об этом говорится на сайте российского Гидрометцентра.

В воскресенье ожидается облачная погода. В дневное время суток температура воздуха составит от +1 до +3 градусов. Ночью в Москву придет похолодание от 5 до 3 градусов мороза.

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В Подмосковье синоптики прогнозируют от –1 до +4 градусов днем и от –8 градусов ночью. Ветер подует с южной, юго-западной стороны со скоростью до 11 метров в секунду. Возможно усиление ветра до 15 метров в секунду.

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Атмосферное давление в Москве составит 734 мм ртутного столба. В Центральной части России температура воздуха будет выше нормы. В некоторых регионах воздух прогреется до +4 градусов.

Однако мягкая погода не помешала велогонщикам в Подмосковье выйти на старт. В заезде «Снежная дюна» в Лобне приняли участие более 80 спортсменов.