Общество 17 января 2024, 16:21 Москвичей предупредили о метели вечером в четверг МЧС предупредило о сильном снеге и метели в Москве вечером 18 и утром 19 января Bocharov Denis/news.ru / Global Look Press

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Мокрый снег и метель ожидаются в Москве с вечера 18 января и до утра 19 января. Об ухудшении погоды предупредил столичный главк МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 15 часов 18 января до 10 часов 19 января в Москве ожидается сильный снег, мокрый снег, метель», — заявили в ведомстве.

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Спасатели предупредили о мокром снеге, гололедице и снежных заносах на дорогах. Кроме того, порывы юго-восточного ветра могут достигать 20 метров в секунду.

Сотрудники МЧС порекомендовали автомобилистам снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров и не парковать вблизи деревьев и шатких конструкций.

Ранее синоптик Александр Шувалов пообещал москвичам аномальное тепло в крещенскую ночь. Столбики термометров могут подняться выше нуля.