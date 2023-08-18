Общество 18 августа 2023, 09:41 Москвичей предупредили о ливневых дождях в пятницу Синоптик Тишковец спрогнозировал возможность ливневых дождей в Москве 18 августа Сайт мэра и правительства Москвы

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Сегодня, 18 августа, в Москве ожидается жаркая погода. Воздух прогреется до +30 градусов. Однако, несмотря на высокую температуру, в городе может выпасть до 20% от месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передал ТАСС.

«Сегодня жарко, душно, атмосфера может преподнести неприятные сюрпризы. Будет облачно с прояснениями, прошумят скоротечные ливневые дожди, грозы», — сказал синоптик.

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По его словам, в отдельных районах столицы может выпасть до 15 миллиметров осадков. Этот показатель составляет 20% от месячной нормы.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, когда закончится лето в Москве. По словам эксперта, температура августа превышает климатическую норму, и жара будет стоять до пятницы. Затем ливни и грозы собьют зной, и суббота будет сухой и солнечной. Температура составит 21-26 градусов тепла. В воскресенье будет умеренно теплая погода без дождей.