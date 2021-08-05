Москвичей предупредили о ливне с грозами 5 августа

В четверг, 5 августа, в Москве ожидается дождь с грозой. Температура воздуха поднимется до 25 градусов.

Ливень с грозой, по прогнозу ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, ожидается в столице вечером. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Погода в Москве сегодня обусловится влиянием атмосферного фронта с запада, откуда постепенно потянутся массивы кучево-дождевых облаков, к вечеру местами переходя в грозовое состояние, поэтому будет облачно, с прояснениями», — сообщил он.

На западе Москвы дождь начнется после 15:00. К вечеру он усилится, выпадет до трех-пяти миллиметров осадков. Поднимется ветер до четырех-девяти метров в секунду, во время грозы будет порывистым. Несмотря на осадки, температура воздуха в столице установится на отметке в +25. По области разогреется до +21…+26.

Во время непогоды упадет атмосферное давление до 746 миллиметров ртутного столба. По словам синоптика, вечер четверга и пятница будут пасмурными и дождливыми.

Ранее стала известна причина появления смерча 2 августа в Тверской области, который стал причиной массовых разрушений и гибели трех человек. Стихия образовалась на фоне температурного контраста и высокой скорости перемещения атмосферного фронта.