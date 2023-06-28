Общество 28 июня 2023, 14:35 Москвичей предупредили о ливне, граде и порывистом ветре МЧС предупредило москвичей о ливне, граде и порывистом ветре до 17 метров в секунду РИА «Новости»

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В среду вечером в столице ожидается ливень, град и порывистый ветер до 17 метров в секунду, предупредило Главное управление МЧС по Москве.

В период с 19:00 28 июня до 02:00 29 июня в Москве ожидаются дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза. Главное управление МЧС по Москве

Кроме того, с девяти утра до девяти вечера 29 июня в столице пройдут ливни, местами — грозы с градом и ветер с порывами до 17 метров в секунду.

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Спасатели порекомендовали избегать шатких конструкций, не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных щитов и не оставлять детей без присмотра. На дорогах водителям необходимо будет соблюдать дистанцию между машинами и избегать неожиданных маневров.

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