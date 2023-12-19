Общество 19 декабря 2023, 08:40 Москвичей предупредили о кратковременных дождях во вторник Синоптик Леус: во вторник Москва окажется по влиянием теплого циклона РИА «Новости»

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Во вторник, 19 декабря, Москва окажется под влиянием теплого сектора атлантического циклона. Облаков в небе постепенно станет больше, а местами в столичном регионе пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, в условии таких природных явлений в мегаполисе продолжится и дальше пасмурная погода, местами стоит ожидать дождей с мокрым снегом. Кроме того, на дорогах и тротуарах образуется гололедица.

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Столбики термометров достигнут показателей от +2 до +4 градусов, а в Подмосковье — от 0 до +5 градусов. Ветер ожидается юго-западный с порывами 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление начнет постепенно снижаться и составит 733 миллиметров ртутного столба — ниже нормы.

Метеоролог уточнил, что в среду прогнозируются кратковременные осадки, а воздух прогреется до +1…+3 градусов.

Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал, что оттепель в Москве продержится до конца недели.