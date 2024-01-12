Общество 12 января 2024, 20:40 Москвичей предупредили о холодных выходных

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В предстоящие выходные столбики термометров в Москве покажут -20 градусов, в Подмосковье — -27, -28 градусов. Об этом RT сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Лишь к вечеру воскресенья, по словам специалиста, с запада «натечет облачность, и морозы начнут ослабевать».

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Шувалов добавил, что это далеко не последняя волна тепла в Москве, которая заканчивается волной холода.