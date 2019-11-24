Москвичей предупредили о холоде и ледяном дожде на следующей неделе

На следующей неделе в Москве будет по-прежнему холодно, а в четверг в столице ожидается ледяной дождь, из-за чего на дорогах и тротуарах образуется гололед. Об этом москвичей предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Тишковец рассказал РИА «Новости», что с воскресенья по вторник включительно в Москве будет холодно, но без осадков, ожидается переменная облачность. Температура будет опускаться до -11 по ночам, днем будет от 0 до -5 градусов.

В среду будет пасмурно, местами пройдет небольшой снег. Зато температура воздуха поднимется. Ночью от -2 до -7, а днем от 0 до -2 градусов. В четверг атмосферный фронт принесет в Москву черноморский воздух.

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«Очень слабые, очаговые осадки в виде снега начнут вечером переходить в смешанную фазу и ледяной дождь. Он, предварительно, подойдет к южным границам московской области в районе 14-15 часов и часам к 17-18 подойдет к югу, юго-востоку и востоку Москвы, то есть Москву не всю накроет, но по касательной очень велика вероятность этого ледяного дождя вечером в четверг», — объяснил Тишковец.

Ледяной дождь, несмотря на то, что он затронет Москву только по касательной, очень опасен. По словам метеоролога, на дорогах может образоваться ледяная корка толщиной до одного миллиметра.