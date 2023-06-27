Общество 27 июня 2023, 18:27 Москвичей предупредили о грозе в четверг Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд предупредил о грозе и ливнях в Москве 29 июня РИА «Новости»

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Сильные дожди и грозы прогнозируются в Москве 29 июня, приближается область низкого давления. Об этом АГН «Москва» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик уточнил, что уже 28 июня в столице местами может пройти небольшой дождь, а температура воздуха составит плюс 20-22 градуса.

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По его словам, в ночь на четверг дождь усилится, днем будет облачно, возможны ливень и гроза. Термометр покажет около 18-20 градусов, а ветер ожидается до 10 метров в секунду.

Вильфанд добавил, что постепенное улучшение погоды начнется с 30 июня: в столице будет облачно с прояснениями, а интенсивность дождя станет меньше.

Тем не менее, погода в субботу и воскресенье будет комфортной, заявил синоптик. Температура днем 1 июля повысится до плюс 20-25 градусов, местами пройдет кратковременный дождь. А 2 июля столбик термометра в столице покажет до плюс 26 градусов, осадков не будет.

Вильфанд также отметил, что температура воды стала достаточно комфортной для купания.

Ранее эколог Фролов рассказал, безопасно ли купаться в Московском регионе. В последний список разрешенных для купания водоемов вошло девять прудов и озер.