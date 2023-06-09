09 июня 2023, 16:35
Москвичей предупредили о грозе с градом
МЧС предупредило жителей Москвы о грозе, граде и шквалистом ветре 9 июня
Москву ждет ливневый дождь, град, гроза и усиление ветра, предупредило столичное управление МЧС.
В период с 16 до 22 часов 9 июня в Москве ожидается ливневый дождь, местами гроза, град, шквалистое усиление ветра при грозе с порывами до 17 м/с
ГУ МЧС России по г. Москве
Спасатели порекомендовали автомобилистам снизить скорость на дорогах, избегать резких маневров и парковать машины вдали от деревьев. Пешеходам посоветовали обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.
МЧС РФ
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