Общество

09 июня 2023, 16:35

Москвичей предупредили о грозе с градом

МЧС предупредило жителей Москвы о грозе, граде и шквалистом ветре 9 июня

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Москву ждет ливневый дождь, град, гроза и усиление ветра, предупредило столичное управление МЧС.

В период с 16 до 22 часов 9 июня в Москве ожидается ливневый дождь, местами гроза, град, шквалистое усиление ветра при грозе с порывами до 17 м/с

ГУ МЧС России по г. Москве

Спасатели порекомендовали автомобилистам снизить скорость на дорогах, избегать резких маневров и парковать машины вдали от деревьев. Пешеходам посоветовали обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

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