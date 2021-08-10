Москвичей предупредили о грозе и жаре до 29 градусов

В Москве 10 августа ожидается до 29 градусов тепла. Синоптики прогнозируют кратковременный дождь и грозу.

Погода в Москве днем 10 августа обусловлена теплым сектором циклона, рассказал РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Вечером на температуру будет влиять холодный атмосферный фронт.

«В Москве облачно с прояснениями, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха — +27…+29, в Подмосковье — +25…+30», — сообщил синоптик.

Поднимется северо-восточный ветер со скоростью два-семь метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление спадет до 747 миллиметров ртутного столба, что является нормальным показателем.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что погода в начале недели в Москве и Подмосковье будет теплой, с температурой воздуха выше нормы. Но уже к середине ожидаются небольшие дожди и возможны грозы.

В Гидрометцентре сообщили, что понижение температуры до +23…+25 градусов произойдет с середины недели.