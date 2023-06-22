Общество 22 июня 2023, 13:14 Москвичей предупредили о грозе и граде в пятницу МЧС предупредило москвичей о грозе, граде и порывах ветра до 18 метров в секунду 23 июня РИА «Новости»

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В Москве 23 июня ожидаются ливень, гроза, град и сильный ветер, сообщил в Telegram-канале столичный главк МЧС.

По прогнозам синоптиков Росгидромета в период с 03:00 и до 22:00 23 июня, в связи с прохождением атмосферного фронта по городу Москве, местами ожидается гроза, сильный дождь, ливень, град. ГУ МЧС России по городу Москве

Ведомство уточнило, что порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.

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Спасатели порекомендовали соблюдать осторожность на дороге, не превышать скорость, парковаться вдали от деревьев и неустойчивых конструкций.

Ранее жителей центральных районов России предупредили о заморозках.