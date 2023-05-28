Общество 28 мая 2023, 05:57 Москвичей предупредили о грозе 28 мая Гидрометцентр: гроза и кратковременный дождь ожидаются в Москве 28 мая Pxhere

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Московский региона 28 мая ожидают облачная погода, местами кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха составит 17 градусов тепла, сообщил Гидрометцентр.

Днем В Москве будет от +15 до +17 градусов тепла. Ночью столбики термометров покажут +6 градусов. В Подмосковье будет +15…+19 градусов тепла. Ночью похолодает до +3 градусов.

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Ветер будет западный и северо-западный, со скоростью от шести до 11 метров в секунду. Местами возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748-749 миллиметров ртутного столба.

Московское метеобюро накануне дало прогноз в столице на лето. Погода в предстоящем сезоне будет обычной. Днем будет преобладать температура +20…+25 градусов, а по ночам — +12…+14.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что купальный сезон в столице наступит своевременно. До комфортных температур вода прогреется уже в первой декаде июня.