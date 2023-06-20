Общество 20 июня 2023, 11:25 Москвичей предупредили о грозах во вторник Ведущий специалист «Фобос» Леус: локальные грозы возможны в Московском регионе 20 июня РИА «Новости»

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Кратковременные дожди придут в столицу во вторник, 20 июня, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Сегодня погоду в столице будет формировать приближающийся с севера малоактивный и холодный атмосферный фронт. Михаил Леус Ведущий специалист центра погоды «Фобос»

По словам синоптика, во второй половине дня настанет переменная облачность, местами пройдут дожди, возможны локальные грозы.

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Температура в Москве составит 22-24 градуса тепла, в Московской области столбик термометра поднимется до 20-25 градусов. Ветер будет северный, порывистый, скорость — от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление останется в норме — 747 миллиметров ртутного столба.

Кроме того, дожди могут пройти в столице и в конце рабочей недели.