20 июня 2023, 11:25
Москвичей предупредили о грозах во вторник
Ведущий специалист «Фобос» Леус: локальные грозы возможны в Московском регионе 20 июня
Кратковременные дожди придут в столицу во вторник, 20 июня, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Сегодня погоду в столице будет формировать приближающийся с севера малоактивный и холодный атмосферный фронт.
Михаил Леус
Ведущий специалист центра погоды «Фобос»
По словам синоптика, во второй половине дня настанет переменная облачность, местами пройдут дожди, возможны локальные грозы.
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Температура в Москве составит 22-24 градуса тепла, в Московской области столбик термометра поднимется до 20-25 градусов. Ветер будет северный, порывистый, скорость — от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление останется в норме — 747 миллиметров ртутного столба.
Кроме того, дожди могут пройти в столице и в конце рабочей недели.
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