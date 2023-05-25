Общество 25 мая 2023, 10:57 Москвичей предупредили о грозах в четверг Синоптик Леус: атмосферный фронт в Москве прогремит грозами Unsplash

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Облачно, кратковременные дожди и местами грозы — такая погода ждет москвичей сегодня. Больше всего агрессия холодного фронта выразится в восточной части города, сообщил ведущий специалист центра погода «Фобос» Михаил Леус.

«Температура воздуха в столице прогреется до +22…+24 градусов, в области — до +20…+25. Ветер северо-западный до трех — восьми метров в секунду. Атмосферное давление останется в норме, 747 миллиметра ртутного столба», — рассказал он.

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Однако Леус сообщил и о хорошей новости. В пятницу вероятность дождей будет минимальна. Столбики термометров поднимутся до +23…+25 градусов.

На следующей неделе Москва превратится в тропики. Дожди будут, но местами, температура воздуха прогреется еще больше — до +26 градусов.

Ранее заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук Владимир Семенов рассказал, что вместе с жарой москвичей ждут и ураганы. Это связано с температурным контрастом между северными морями и европейской частью страны. Шквалистые порывы придут, когда воздух достаточно напитается влагой.