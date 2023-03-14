Общество 14 марта 2023, 09:53 Москвичей предупредили о гололедице на дорогах ГИБДД предупредила жителей Москвы о гололедице на дорогах 14 марта РИА «Новости»

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Водителям и пешеходам на дорогах в Москве следует соблюдать повышенную осторожность из-за риска образования гололедицы. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

«Призываем участников дорожного движения соблюдать внимательность из-за погодных условий. Водителям необходимо избегать резких маневров и перестроений, выбирать безопасную дистанцию и скоростной режим», — сказано в сообщении ведомства.

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Особенно осторожно необходимо отнестись к спускам и подъемам с мостов и эстакад.

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Пешеходам посоветовали пересекать дорогу только в специально установленных для этого местах.

Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы информировала жителей и гостей столицы об ухудшении погодных условий во вторник. Гидрометцентр уточнил, что до конца дня в Москве возможны гололедица, дождь и мокрый снег. Порывы ветра достигнут 17 метров в секунду.