Общество 24 января 2023, 10:23 Москвичей предупредили о гололедице и облачной погоде Синоптик Леус: Москва окажется на границе атмосферных вихрей во вторник Сайт мэра и правительства Москвы

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Москва окажется в центре противоборства антициклона и циклона во вторник, поэтому солнечной погоды не стоит ждать. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня метеорологические условия в столице будут формироваться в противоборстве антициклона с юга и циклона с севера. В такой ситуации ожидается преимущественно облачная погода», — говорится в сообщении.

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Леус предупредил, что на дорогах и тротуарах будет гололедица. По его словам, температура воздуха днем составит 0… -2 градуса. Атмосферное давление будет падать и составит 760 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

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По наблюдениям метеоролога, в среду москвичей и гостей столицы ожидает такая же погода. При этом солнечная активность будет умеренной, а геомагнитное поле — спокойным, заключил Леус.

Ранее синоптик Евгений Тишковец заявил, что 30-31 января Москву накроют сильные снегопады.