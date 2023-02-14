Общество 14 февраля 2023, 09:04 Москвичей предупредили о гололедице и мокром снеге 14 февраля Синоптик Леус: в Москве 14 февраля ожидаются мокрый снег и гололедица РИА «Новости»

Читать 360tv в

Во вторник, 14 февраля, в Москве ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдет мокрый снег. Прогноз опубликовал в Telegram синоптик Михаил Леус.

По словам эксперта, сегодня Москва окажется в теплом тылу циклона. Он будет быстро смещаться и в середине дня уже окажется над Саратовской областью.

Реклама

Днем в столице ожидается −1…+1 градус, в Подмосковье — от −3…+2. Порывы северного ветра будут достигать 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление подрастет до 748 миллиметров ртутного столба.

Реклама

Леус обратил внимание, что на дорогах и тротуарах возможна гололедица. Пешеходам и водителям в таких условиях следует соблюдать осторожность.

В среду, 15 февраля, погода существенно не поменяется, но станет немного холоднее. Температура воздуха составит от −1 до −3 градусов. Осадков преимущественно не ожидается, заключил Леус.