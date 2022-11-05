Москвичей предупредили о гололедице 5 ноября | 360°

Общество 05 ноября 2022, 03:55 Москвичей предупредили о гололедице 5 ноября Гидрометцентр России: в Москве 5 ноября ожидается гололедица РИА "Новости"

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Облачная погода и до +3 градуса ожидается 5 ноября в столичном регионе. Жителей Москвы и Московской области попросили быть осторожными из-за гололедицы. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Днем в столице воздух прогреется до +1 +3 градуса, в ночное время суток столбики термометров упадут до -3 градуса. В Подмосковье днем будет +4 градуса, ночью — до -5 градусов. Ветер подует со скоростью до 7 метров в секунду. Атмосферное давление будет на уровне 756 мм ртутного столба.

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На следующей неделе в столичном регионе ожидается небольшое потепление. Воздух прогреется до +6 градусов. На выходных жителей Москвы ждет комфортная погода, но без солнца. В некоторых районах города возможен снег. Водителей предупреждают о скользких дорогах, а пешеходов просят осторожно ходить по тротуарам.

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Ранее сообщалось, что в Московской области 1 ноября стартовала экологическая акция по сбору старых покрышек. Автомобилисты смогут принести свои шины и выиграть сертификат на приобретение новых. Эксперты советуют водителям подготовить аккумулятор машины к холодам и залить «незамерзайку».