23 августа 2023, 12:04
Москвичей предупредили о дожде с грозой в среду
Городское хозяйство Москвы: в столице 23 августа ожидаются дождь с грозой и сильным ветром
Сегодня, 23 августа, в Москве резко ухудшатся погодные условия. Синоптики пообещали дождь и грозу, передали в пресс-службе городского хозяйства столицы.
«По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидаются дождь, гроза», — говорится в сообщении.
Реклама
В ведомстве добавили, что ухудшение погодных условий также будет сопровождаться усилением порывов ветра. Они могут достигнуть 15 метров в секунду.
Москвичам порекомендовали не парковать автомобили под деревьями и вблизи них, а также обходить металлические конструкции.
Ранее синоптик Александр Шувалов заявил о раннем приходе осени в Центральную часть России.
Прогноз погоды
Москва 2023
Погода в Москве
Реклама
Реклама