Общество 23 августа 2023, 12:04 Москвичей предупредили о дожде с грозой в среду Городское хозяйство Москвы: в столице 23 августа ожидаются дождь с грозой и сильным ветром Сайт мэра и правительства Москвы

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Сегодня, 23 августа, в Москве резко ухудшатся погодные условия. Синоптики пообещали дождь и грозу, передали в пресс-службе городского хозяйства столицы.

«По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидаются дождь, гроза», — говорится в сообщении.

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В ведомстве добавили, что ухудшение погодных условий также будет сопровождаться усилением порывов ветра. Они могут достигнуть 15 метров в секунду.

Москвичам порекомендовали не парковать автомобили под деревьями и вблизи них, а также обходить металлические конструкции.

Ранее синоптик Александр Шувалов заявил о раннем приходе осени в Центральную часть России.