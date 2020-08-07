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    07 августа 2020, 09:59

    Москвичей попросили не гадать на ромашках

    Андрей Иванов

    Мосприрода призвала жителей столицы отказаться от гадания на ромашках. На эти цветы, которые «предсказывают» будущее, очень похожи редкие, краснокнижные растения.
    Москвичей попросили не гадать на ромашках

    «На сегодняшний день официально выделяют около 25 видов ромашек, принадлежащих к роду Matricaria семейства астровых. При этом как в научной среде, так и в народе ромашками именуют очень много совершенно разных растений, которые не относятся к роду Matricaria, но имеют с ними какую-либо визуальную схожесть», — сообщил официальный сайт Мосприроды.

    Настоящих ромашек только две: аптечная, или ободранная, и зеленая, или душистая. На ромашки очень похожи нивяник обыкновенный, мелколепестник однолетний, молокан татарский, трехреберник и пупавка красильная. Некоторые из этих растений очень редкие, и рвать их строго запрещено. Нивяник и пупавка занесены в Красную книгу Москвы.

    Ранее СМИ сообщили, что столичная природа во время самоизоляции начала оживать. В черту города вернулись три вида птиц из Красной книги Москвы: лысуха, широконоска и камышница.

    Новости SMI.FM