Москвичей попросили не брать уличных кошек домой на зиму

Она отметила, что многие люди заводят животных на сезон. В основном четвероногих забирают к себе на дачу или в квартиру, дают им перезимовать.

«Если вы животное так берете — вы его дважды предаете. Потому что кошка начинает считать, что это ее дом, она расслабляется. А потом вы его просто бросаете. Беря животное, его нужно устроить до конца», — сказала специалист.

Если нет возможности взять уличную кошку к себе домой на постоянной основе, лучше ограничиться прикармливанием и стерилизацией бездомного животного, написал сайт «Аргументы и факты». Кот может расплодить за свою жизнь сотни котят. Если же каждый стерилизует хотя бы одну бездомную кошку, то в будущем таких животных будет все меньше и меньше.

Ранее член Экспертного совета думского Комитета по экологии и охране окружающей среды Борис Кокотов оценил законопроект об обязательной маркировке домашних животных. Благодаря ему может сократиться количество бродячих животных.