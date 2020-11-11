Москвичей оставили без новогодних елок и «Путешествия в Рождество»

Причиной отмены стала эпидемическая ситуация в городе. Для поднятия настроения и создания новогодней атмосферы улицы и площади города, как и всегда, украсят иллюминацией.

Можно будет посещать ледовые катки. Их режим работы изменят для соблюдения требований Роспотребнадзора в связи с ограничительными мерами по коронавирусу. Для москвичей и гостей столицы будут работать катки на ВДНХ, Красной площади и Парке Горького.

Что касается времяпрепровождения в домах отдыха и гостиницах, то пока никаких ограничений не планируется. Однако все будет зависеть от эпидемической ситуации.

Мэр Сергей Собянин объявил о том, что с 13 ноября по 15 января в Москве будет действовать ряд новых ограничений из-за роста случаев коронавируса. Бары, рестораны и другие развлекательные заведения должны быть закрыты в период с 23:00 до 06:00. Как уточнил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, в новогоднюю ночь рестораны тоже работать не будут. Об этом написал «Интерфакс».

Оперштаб подчеркнул, что если новогодние корпоративы будут проводиться с нарушением действующих в столице правил, то заведения и заказавшие банкет компании могут оштрафовать.