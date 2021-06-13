Москвичей оштрафуют за посещение детских площадок

Москвичей оштрафуют на четыре тысячи рублей, если они воспользуются детскими и спортивными площадками, а также скамейками и беседками в парках. Об этом сообщил начальник Главконтроля Евгений Данчиков, написал ТАСС.

С 13 по 20 июня в Москве запретили посещать детские и спортивные площадки, а также сидеть на скамейках и в беседках в парках.

«За последние сутки выявлены неоднократные случаи нарушений горожанами ограничений, установленных указом мэра Москвы по использованию инфраструктуры парков. За эти нарушения граждане будут привлечены к административной ответственности в размере до четырех тысяч рублей», — сказал Данчиков.

По его словам, главное, чтобы горожане не подвергали себя и детей риску заразиться коронавирусом.

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил нерабочие дни в Москве. В общей сложности они растянулись на девять дней — с 12 по 20 июня. На этот период в городе введены дополнительные ограничения.

С 13 по 20 июня закрыты объекты отдыха и развлечений в городских парках и на природных территориях. Это коснется аттракционов, пунктов проката, детских и спортивных площадок. Под ограничения попала 141 территория общегородского значения, в том числе ВДНХ, парк Горького, парки «Сокольники» и «Фили».

По данным на 13 июня, в Москве выявили 7704 новых случая коронавируса. Этот один из максимальных показателей за все время пандемии.